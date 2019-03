Enschede en ABN-Amro reiken FC Twente voor 19 miljoen de hand

Doordat die negen miljoen ‘achtergesteld’ wordt, hoeft FC Twente over dit deel van de lening geen rente en aflossing meer te betalen aan de gemeente. De ABN AMRO is bereid genoegen te nemen met terugbetaling van één miljoen van de schuld van in totaal 5,5 miljoen euro die Twente nog bij deze bank heeft.

Gemeente wil geen aandelen

Dit alles gebeurt in het kader van het grote schuldsaneringsplan van FC Twente. De club heeft momenteel 50 miljoen euro schuld. De stad Enschede is de grootste schuldeiser met een lening van 17 miljoen en een garantstelling van 8,5 miljoen. De gemeente is volgens wethouder Eelco Eerenberg bereid tot deze handreiking, omdat de sponsors 14 miljoen euro willen investeren in de club. De gemeente had de schuld ook kunnen omzetten in aandelen, maar kiest daar uit principe niet voor. Eerenberg: “Omdat wij vinden dat je als gemeente met overheidsgeld niet in voetbalclubs moet zitten. Sterker nog: we willen er het liefst helemaal uit, maar dat kan nu nog niet.”

Technisch failliet

FC Twente is momenteel ‘technisch failliet’, de schulden zijn veel hoger dan de bezittingen. Door de handreiking van de gemeente, de ABN-AMRO en andere schuldeisers verbetert de vermogenspositie van FC Twente aanzienlijk. De schuldsanering is noodzaak, omdat de lasten voor rente en aflossing voor de club te hoog zijn om levensvatbaar te zijn. Afgelopen zomer stond er nog een schuld van 57 miljoen in de boeken. Die is teruggebracht naar 50 miljoen doordat FC Twente onder meer een claim van de fiscus van 4,5 miljoen heeft betaald.

Door de kwijtscheldingen van de gemeente en de bank verdwijnt er in één klap bijna tien miljoen miljoen schuld van de balans, bovendien wordt de negen miljoen schuld van de gemeente die nu wordt omgezet naar ‘achtergesteld’ toegevoegd aan het weerstandsvermogen. “Op die manier moeten we weer tot een gezonden exploitatie kunnen komen", zegt rvc-lid Koen Groenewold.

4 miljoen exploitatietekort

FC Twente koerst over het huidige seizoen af op een verlies van 4 miljoen euro. Dat komt voornamelijk doordat Mathias Bunge, de makelaar van de aan FC Porto verkochte speler Jesus Corona, nog 6,3 miljoen euro uit Enschede tegoed heeft. Ook moeten de ontslagen trainers Gertjan Verbeek en René Hake nog worden doorbetaald, terwijl ze al langer dan een jaar weg zijn bij de club. Dat drukt allemaal op de exploitatie van dit seizoen.

Spelersbudget

Mocht FC Twente promoveren dan is er volgens Groenewold een spelersbudget beschikbaar waarmee de club tussen de plekken acht en twaalf op de ranglijst zou moeten kunnen eindigen. “Als we niet promoveren hebben we natuurlijk weer een heel ander verhaal.”