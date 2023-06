Enschede en Hengelo willen dat Haaksbergen deksel van zoutpot haalt en Nobian rammelt intussen met geldbuidel

Voor klachten over veiligheid in Enschede kun je straks terecht in…een voormalige smartshop

Uitgerekend in een pand waarin ooit een smartshop zat, wordt binnenkort in De Heurne een meldpunt voor veiligheid en leefbaarheid geopend. Bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad kunnen hier straks gewoon binnenlopen met klachten of ideeën.