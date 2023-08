Enschede heeft een nieuwe stadsvlag en deze mensen mochten het eerste exemplaar in ontvangst nemen

Van alle kanten felicita­ties voor stemmenka­non Omtzigt: ‘Pieter neemt een moedig besluit’

De boodschap dat hij ervoor gaat, heeft voor euforie bij velen in het land gezorgd. Pieter Omtzigt mocht gisteren van vriend en vijand in de politiek felicitaties voor de oprichting van ‘zijn’ Nieuw Sociaal Contract (NSC) in ontvangst nemen. Ook van partijen die veel te vrezen hebben van het stemmenkanon uit Enschede.