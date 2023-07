Enschede legt Grolsch Summer Sounds stil na voetbalrellen, alle horeca dicht om middernacht

Eindelijk verdwijnt deze lelijke puist in het Hengelose centrum

Ontwikkelaar VanWonen, woningcorporatie Welbions, bouwbedrijf Trebbe en de gemeente Hengelo zijn tot overeenstemming gekomen over bouw van de horecawand tegenover het stadhuis. In de overeenkomst is vastgelegd dat er in het eerste kwartaal van volgend jaar moet worden begonnen met de bouw.