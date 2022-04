Enschede Marathon door de oren van blinde Nyash (49): ‘Ik zie niets, maar wat klinkt het hier mooi’

Enschedese sport­school­hou­der doet mee als single aan Temptation Island: ‘Ik ben geen standaard deelnemer’

ENSCHEDE - Nee, een echte verleider vindt de Enschedese sportschooleigenaar Jari Hellegers (22) zichzelf niet. Toch is hij vanaf 28 april te zien in Temptation Island: Love or Leave, waarin stellen de ultieme relatietest aangaan door te kijken of er niet iemand anders beter bij hen past. „ Ik heb gewoon meegedaan, mensen praten toch wel over je.”

23 april