Enschede Marathon heeft eindelijk onderscheiding in huis

Eindelijk einde aan lege zalen in Twentse bioscoop: ‘Leek soms alsof iedereen uitgeroeid was’

ENSCHEDE - Het beangstigde hem, soms. Rondlopen in zijn lege bioscoop gaf Khalid Gaddur het gevoel alsof er niemand meer op de wereld was. Alsof iedereen uitgeroeid was en hij als enige over was. Als in een film. Dat is wat zo’n grote lege zaal doet. „Eindelijk is er weer leven in de brouwerij”, verzucht de manager van Kinepolis in Enschede.

26 januari