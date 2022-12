Enschede mocht kentekens gewoon fotograferen: we hebben er wel veel van geleerd, dat gaan we anders doen

ENSCHEDE - De gemeente heeft een weeklang op de singels alle kentekens gefotografeerd. Na een bezwaar over de privacy is dat stilgelegd. Ten onrechte blijkt nu: Enschede mag dat gewoon doen.

Duizenden auto’s en vrachtwagens passeerden in de eerste week van september de camera’s van de gemeente op verschillende plekken langs de singel en enkele toegangswegen. Van alle kentekens werd een foto gemaakt. Enschede wilde zo te weten komen wat er allemaal over de singels rijdt en wanneer. Dat deed ze na klachten over overlast door vrachtwagens. Die zouden op weg van de ene naar de andere kant van de stad, over de singels rijden in plaats van om de stad heen.

Onmiddellijk gestopt

Maar in die week kwam een klacht binnen over de privacy die in het geding zou zijn. Hoewel het fotograferen toen al was gestopt, stopte de gemeente ook onmiddellijk de verwerking van de gegevens. Ze ging na wat er werd gefotografeerd en wat ermee werd gedaan. Dat onderzoek is nu klaar. Enschede heeft in de praktijk niks verkeerd gedaan, maar zegt wel er veel van te hebben geleerd.

Alleen kenteken, verder niks

Het gaat in het onderzoek alleen om de kentekens, het soort voertuig en waar ze vandaan komen. Persoonsgegevens zijn niet geregistreerd. Ook werd de omgeving niet gefotografeerd. De kentekens worden op een veilige manier bewaard, er kan niemand bij. Daarmee waarborgt verkeersonderzoeksbureau Bureau de Groot Volker dat het onderzoek voor de gemeente uitvoerde, de privacy.

Maar Enschede had al voor ze de camera’s ophing, moeten uitzoeken wat het betekent voor de privacy van de automobilisten of de mensen die in beeld te zien zijn. Zodat dat is vastgelegd. Niet alleen de gemeente maar ook het onderzoeksbureau wist dat niet.

Bordjes bij de camera

Zeker vanwege de vragen en bezwaren had Enschede ook meer moeten doen aan informatie aan de bewoners. Zo plaatsen Rotterdam en Zwolle bij zit soort acties een bordje met een url en een qr-code, waarmee je op een site komt met een uitleg. Dat vindt Enschede een goed voorbeeld van betere informatie en neemt ze over voor de toekomst.

En door

Nou duidelijk is dat Enschede dit onderzoek gewoon mocht laten doen, wordt het verder opgepakt. Alle beelden van begin september zijn bewaard, maar er is niks mee gedaan. Het onderzoeksbureau pakt dat eind januari weer op.

Met hun onderzoek krijgt de gemeente een beeld van welk verkeer wanneer over de singels rijdt. Dus ook of de klachten over vrachtverkeer terecht zijn. Dat kan leiden tot verkeersmaatregelen voor nu of in de toekomst.

