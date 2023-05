Enschede viert massaal Hemelvaartsdag: overvolle terrassen en honderden springende kinderen

Extra rijksgeld is reddings­boei voor lokale biblio­theek in Twente

Er waait een nieuwe wind door de bibliotheken. Extra geld uit Den Haag en een aangescherpte Bibliotheekwet geven eindelijk enige financiële houvast. Teamleider Christianne Geerdes van de bibliotheek in Haaksbergen investeert, na jaren bijten op een houtje, alvast in boeken en in activiteiten.