Enschede wil kampioenschap sober vieren: ‘Reactie Hengelo is jammer’

VIDEO Attention! Opbouw Paaskermis in Enschede volop bezig

17:14 ENSCHEDE - In het Volkspark in Enschede wordt al dagen volop gebouwd aan diverse kermisattracties. Komende zaterdag start de traditionele Paaskermis. De meeste exploitanten zijn al bijna klaar met het neerzetten en uitpakken van hun attracties. Ze focussen zich nu vooral op klein onderhoud, zoals een poetsbeurt of het repareren van lampjes.