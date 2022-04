Enschedeër (20) aangehouden na bedreiging met vuurwapen, politie lost waarschuwingsschot

Later troffen de agenten hem alsnog aan bij dezelfde woning. Omdat de man mogelijk in het bezit was van een vuurwapen, hebben agenten een uitpraatprocedure gestart voor de veiligheid van de verdachte, agenten en andere betrokkenen. Daarbij is ook een waarschuwingsschot gelost. Bij de aanhouding raakte niemand gewond.

Wapen dinsdag gevonden

De Enschedeër is na zijn arrestatie overgebracht naar het politiebureau. Ten tijde van de aanhouding had hij geen wapen bij zich. Agenten hebben in de omgeving gezocht naar het wapen, maar troffen niks aan. Agenten hebben het mogelijke wapen, een gasalarmpistool, dinsdagmorgen in de omgeving gevonden en alsnog in beslag genomen.