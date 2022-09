Enschedeër (26) bedreigd met wapen en beroofd in Lelystad na aankoop aanhangwagen via Marktplaats

Het hele smoezen­boek kwam voorbij, terwijl de Enschedeër bij wijze van spreken de plantjes aan het oogsten was toen de politie binnenviel

Hij is boos. Voelt zich een slachtoffer. Niet zomaar een slachtoffer. Maar ‘onmeunig’. Hij is de eigenaar van een pand waarin voor de tweede keer een hennepkwekerij werd ontdekt. De Enschedese burgemeester sloot in maart het bewuste bedrijfspand aan Het Sander.

28 augustus