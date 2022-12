Enschedeër (27) en Hagenees (39) na anonieme tip opgepakt voor grootscheepse handel in illegaal vuurwerk

De gecoördineerde actie van de Nederlandse en Duitse politie begon dinsdagmorgen bij een oud-munitiedepot van het Duitse leger in Ochtrup. Terwijl Duitse agenten de bunkers doorzochten en op een grote hoeveelheid vuurwerk stuitte, sloegen Nederlandse collega’s in Nederland twee verdachten in de boeien. Hun huizen in Enschede en Den Haag werden doorzocht, evenals een pand in Haaksbergen.