Enschedeër (27) langer vast voor grootscheepse illegale handel in vuurwerk

Dinsdag werden de 27-jarige Enschedeër en 39-jarige Hagenees opgepakt bij een omvangrijke politieactie in Nederland en Duitsland. De politie deed invallen in Haaksbergen, Ahaus, Bad Bentheim en Papenburg. In het Ochtrup werd in bunkers 250.000 kilo illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen.