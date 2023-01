Enschedeër (27) verdacht van grootschalige illegale vuurwerkhandel weer vrij, ‘Volledig terecht’

Vlak voor oud en nieuw werden de 27-jarige Enschedeër en de 39-jarige medeverdachte uit Den Haag opgepakt bij een grote politieactie in Nederland en Duitsland . De Hagenaar kwam al eerder op vrije voeten. Bij de actie nam de politie 250.000 kilo vuurwerk in beslag.

Opmerkelijk

Advocaat Roy van der Wal vindt de vrijlating van zijn cliënt volledig terecht, zegt hij: “De verkoop van vuurwerk door cliënt, als Duitse ondernemer, is in overeenstemming met het Duitse recht. Dat hij nu als verdachte is aangemerkt in onderhavige strafzaak is opmerkelijk te noemen.”