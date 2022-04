Enschedeër (28) als vierde verdachte opgepakt voor illegaal verspreiden toetsen bij Hogeschool Saxion

Enschede onderzoekt met provincie, NS en ProRail verdiepte aanleg spoor in centrum

ENSCHEDE - De gemeente Enschede gaat samen met andere partijen onderzoeken of het mogelijk is het spoor in de buurt van het centrum van de stad verdiept aan te leggen. Eind oktober moet duidelijk zijn of dat haalbaar is en wat de ruimtelijke gevolgen zijn.

11 april