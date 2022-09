Enschedeër (52) ziet onschuldige man voor lid extreemrechtse, Turkse organisatie aan en snijdt hem in wang, nu moet hij de cel in

Vitens verkocht waterlei­din­gen per ongeluk aan Ten Hag en die moet ze nu verplicht teruggeven; gratis

ENSCHEDE - Haaksbergenaar Hennie ten Hag moet een deel van het waterleidingnet dat door Vitens per abuis aan zijn bedrijf Deltaborgh is verkocht teruggeven aan Vitens. Het waterbedrijf hoeft daar niet voor te betalen. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch beslist.

