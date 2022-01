Enschedeër Deniz Türüç voetbalt in de top van Turkije, dankzij trainer Erik ten Hag

Hoezo corona? Vraag naar winkelruim­te is in Twente groter dan voor de crisis

ENSCHEDE - Corona lijkt geen vat te krijgen op de markt voor zakelijk vastgoed in Twente. Er werden vorig jaar in de regio meer kantoor-, winkel- en bedrijfsruimtes verhuurd en verkocht dan in 2020. Wat winkelruimte betreft, was de markt zelfs beter dan voor de pandemie.

11 januari