Enschedeër Peter-Paul Verbeek nieuwe rector magnificus Universiteit van Amsterdam

Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk codirecteur van het DesignLab aan de Universiteit Twente. Hij is tevens onder meer vicevoorzitter van het Bestuur van het Rathenau Instituut en voorzitter van KNAW Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening. Daarnaast was hij enige tijd lid van het opiniepanel van De Twentsche Courant Tubantia.