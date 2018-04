Enschedeërs over FC Twente: 'Degraderen misschien wel goed'

COLUMN Ezels

12:10 Woensdag hadden we in de krant een leuk verhaal over Ella en Iejoor, twee ezels uit Eibergen. Ella en Iejoor zouden wolven uit de buurt van schapen houden. Die wolven zijn een probleem want ze zouden sinds ze uit Duitsland zijn gekomen al zestien schapen hebben aangevreten. Dat willen we niet. We dulden geen concurrentie.