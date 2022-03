Enschedeërs voelen zich onveiliger dan andere Twentenaren: vooral vrouwen maken zich zorgen

STELLINGENSCHEDE - Liefst één op de vier Enschedeërs voelt zich weleens of vaak onveilig in eigen buurt. In Hengelo en Almelo voelen de inwoners zich een stuk veiliger. Dat blijkt uit een enquête van het CBS dat gehouden is onder ruim 170.000 respondenten.

Volgens het CBS-onderzoek voelen op dit moment minder mensen zich onveilig in de eigen buurt dan tien jaar terug. Ongeveer een kwart van de Nederlanders zegt ‘s avonds geregeld de deur niet open te willen doen. Zo’n tien procent vermijdt onveilige plekken of loopt om. Dit percentage ligt in Enschede dus een stuk hoger ten opzichte van andere steden in deze regio.

Poll Zo’n een op zes Nederlanders voelt zich onveilig in eigen buurt Herkenbaar: er zijn plekken in de buurt die ik liever vermijd

Geen last van: ik voel mij altijd veilig in mijn wijk

Overdag voel ik mij veilig, maar in de avond ben ik wel alert Zo’n een op zes Nederlanders voelt zich onveilig in eigen buurt Herkenbaar: er zijn plekken in de buurt die ik liever vermijd (22%)

Geen last van: ik voel mij altijd veilig in mijn wijk (35%)

Overdag voel ik mij veilig, maar in de avond ben ik wel alert (43%)

Vooral vrouwen angstig

Het meest onveilig voelen zich jonge vrouwen van 15 tot 25 jaar. Van hen voelt 25 procent zich wel eens onveilig in de eigen buurt, 59 procent voelt zich wel eens onveilig in het algemeen. Dit percentage is ruim twee keer zo hoog als dat van de jonge mannen in dezelfde leeftijdsgroep. In elke leeftijdsgroep voelen vrouwen zich vaker onveilig dan mannen, maar dit verschil wordt kleiner naarmate de leeftijd oploopt.

Mensen in de regio zijn vooral bang het slachtoffer te worden van oplichting via internet (17%). Zes procent schat de kans op inbraak in de eigen woning (heel) groot in, en 2 procent denkt dat het risico op achtereenvolgens zakkenrollerij, beroving, en mishandeling (heel) groot is. Stedelingen achten die kans groter dan mensen die niet in een stad wonen.

Tevreden over de poltiie

Verder zijn Nederlanders over het algemeen redelijk te spreken over het functioneren van de politie in hun buurt. Iets minder dan vier op de tien geeft aan (zeer) tevreden te zijn, zo’n acht procent is juist ontevreden. De rest heeft geen mening of is niet tevreden, maar ook niet ontevreden. Wel geeft het merendeel van de Nederlanders aan de politie nooit of slechts zelden in de eigen buurt te zien.

In Almelo is 41,5 procent van de inwoners (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. In Enschede (35,8 procent) en Hengelo (35,1 procent) ligt dit percentage lager. In heel Overijssel is bijna 41 procent van de ondervraagden tevreden over de regionale politie.

Uitleg In dit bericht vind je per provincie en voor de gemeenten met meer dan 70 duizend inwoners terug welk deel van de inwoners zich weleens of vaak onveilig vuurt in de eigen buurt. Die percentages zijn opgeteld, maar ook los terug te vinden in de tooltip. Open je op de kaart een pop-up, dan vind je per provincie of gemeente ook terug welk rapportcijfer de veiligheid in de wijk gemiddeld krijgt, en vind je terug welk deel van de inwoners (zeer) tevreden is met het functioneren van de politie in de wijk. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.