Enschedees bedrijf bestelt pakket van formaat uit China: 16 meter lang en 4 meter breed

Mooiste synagoge van West-Europa, maar niemand wil er een cent in steken: ‘Het wordt steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen’

De Enschedese synagoge is de mooiste van West-Europa. Een Rijksmonument, waar de stad trots op is. Uit de hele wereld komen mensen kijken. Maar het onderhoud? Dat moeten ze zelf maar oplossen. „Oh nee, er is een lamp kapot…”