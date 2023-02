Enschedees drugspand 'vol schimmel en naalden' is weer schoon, dankzij groep krakers

Vijf jaar lang stonden de twee huizen naast het parkeerterrein van de Aldi leeg. Het huizenblok tegenover het Janninkscomplex verkeerde in vervallen staat, de tuin was overwoekerd. Inmiddels is de boel flink opgeknapt. Er staan weer plantjes in de vensterbank en brandt er licht. Maar voor het huis weer enigszins leefbaar was, moest er een hoop gebeuren. Marloes: „Toen we hierin trokken dacht ik wel even: Waar beginnen we aan?”