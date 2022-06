Enschedees zorgbedrijf vangt bot bij rechter: nu dreigt een claim van 1,7 miljoen euro

Kunst in het Volkspark etaleert ook schoonheid van de eenvoud: ‘Met schoteltje, kwast en beetje verf kom je een eind’

ENSCHEDE - Kunst is eigenlijk best toegankelijk. Als je als bezoeker er maar een beetje je best voor doet. Neem de stand Lisa Stipt. Schoteltje, verfkleurtjes, kwastje en stoel in haar kraam om niet te hoeven staan. Met schabloon of uit de losse pols; het maakt niet uit. Bezoekers mogen uitproberen in deze miniworkshop en dan blijkt met hoe weinig je iets leuks kunt maken.

12 juni