Enschedese (65) verongelukt op N35; helikopter helpt bij sporenonderzoek

Buurtcam­ping in het Enschedese park: ‘Toch maar even thuis douchen’

ENSCHEDE - De enige klacht betreft het kraaien van de hanen van de kinderboerderij bij het ochtendgloren. „Dat had wel wat later gemogen. En ook met die rol closetpapier onder de arm naar de wc is wennen.” Verder niets dan lof voor de eerste buurtcamping in Enschede.

23 juli