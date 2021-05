Enschedese begraafplaats krijgt speciaal urnenveld voor FC Twente-fans

Moet coronapa­tiënt naar de IC? Twentse chip vertelt het de arts

6 mei ENSCHEDE - Een chip ter grootte van een pleister die de patiënt op de huid of in een oordopje draagt en van afstand aan de arts doorgeeft wat de hartslag of hersenactiviteit is. Of die de arts vertelt of een Covid-patiënt naar de IC moet worden overgeplaatst. Volgend jaar hoopt Sencure in Enschede zijn uitvinding op de markt te brengen.