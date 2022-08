Enschedese beroofde dementerende bewoners van sieraden: anderhalf jaar cel

Eind 2020, begin 2021 maken meerdere familieleden van bewoners melding van sieraden die plots zijn verdwenen. Het wordt al snel duidelijk dat de Enschedese S. er meer van moet weten. Zij is de enige die op al die momenten aan het werk was en werd bovendien ook nog eens door een collega gezien terwijl ze uit een kamer kwam waar ze niets had te zoeken. S. wordt bij de directie op het matje geroepen waar ze bekent. Ontslag op staande voet volgt.

Laatste levensdagen

Twee weken geleden trok de Enschedese een groot deel van haar verklaringen weer in. De rechtbank komt tot de conclusie dat onomstotelijk blijkt dat S. verantwoordelijk is voor de diefstallen, met een grote impact voor de slachtoffers en hun familieleden tot gevolg. Volgens de rechtbank zijn er zorgen over mogelijke herhaling. De Enschedese wil haar fouten niet inzien. Sterker nog, ze is na haar ontslag opnieuw in de zorg gaan werken, bij een omstreden PGB-zorgbureau. En dat terwijl ze geen VOG (verklaring omtrent gedrag) heeft.