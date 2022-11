Enschedese flitspaal scoort de meeste boetes van heel Twente

Voordat je er erg in hebt trap je het gaspedaal op de Hengelosestraat tussen Hengelo en Enschede net iets te ver in. Dat deden deze zomer duizenden automobilisten. Van mei tot en met augustus gingen er 4.915 op de foto. Daarmee levert deze flitspaal net voorbij de UT vlakbij het Ledeboerpark, in Twente en de Achterhoek de staatskas het meeste geld op. Twee keer zoveel als de andere drie bij elkaar: op de Zuiderval gingen 1805 mensen in de fout, aan de Burgemeester van Veenlaan 279 en aan de Kuipersdijk 118. Bij die drie reden de meesten niet te hard, maar door rood.

Acht flitspalen

In heel Twente staan nog maar acht vaste flitskasten. Eentje bij een oversteek in de N35 bij Wierden waar vaak ernstige ongelukken gebeurden en drie in Almelo. Koploper in Almelo is de flitspaal aan de Wierdensestraat als je de stad in- of uitrijdt aan de kant van Wierden. Daar gingen in vier maand tijd 3.365 automobilisten te hard voorbij.