Enschedese Hellen van Rees ontwerpt in tien jaar voor Lady Gaga en Vogue Italia

Beïnvloeden van gezondheid

‘Iets maken wat écht goed is’ motiveert Hellen de laatste jaren alleen maar meer. Ze maakt niet alleen meer hedendaagse kleding, maar ook steeds vaker kleding die de gezondheid van mensen positief beïnvloed. Zo won ze, in samenwerking met onder andere UT-onderzoeker Geke Ludden vorig jaar al het RTL4-programma Briljant met een ademhalingstrainer voor kinderen. En al eerder, in 2018, ontwierp hetzelfde team een vest dat je rechtop laat zitten. „Het combineren van nieuwe techniek met slow-fashion maakt dat je echt waarde creëert en toevoegt. Ook in gezondsheidsprojecten is dat juist belangrijk.”