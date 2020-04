Enschedese keeper hervat trainingen bij Noorse club: ‘Spugen mag niet meer’

Universi­tair docent Femke Nijboer uit Enschede: ‘Corona leert dat ons leven niet maakbaar is’

29 april ENSCHEDE - Hoe zal ons leven er na corona uitzien? In een reeks verhalen verkennen we wat precies dat nieuwe normaal wordt. Welke veranderingen zal onze samenleving straks zijn ondergaan? Vandaag deel 6: Femke Nijboer, universitair docent aan de opleiding Creatieve Technologie van de Universiteit Twente. „Bij een corona-app ruilen we privacy in voor de illusie van veiligheid.”