Enschedese klimaatrebellen in actie bij bedrijf in Schiedam

Duurdere boodschap­pen dwingen Twentena­ren tot goedkopere keuzes: ‘Producten die over de datum zijn worden meer gekocht’

ENSCHEDE - De gestegen prijzen zorgen voor andere afwegingen in de supermarkt, zo merken eigenaren in de regio. Mensen kopen alleen het hoognodige, A-merken blijven vaker liggen. Ook het aantal mensen dat noodgedwongen producten koopt die over de houdbaarheidsdatum zijn, neemt toe.

18 mei