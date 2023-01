Enschedese leerlingen zien de ruimte van heel dichtbij in de SpaceBuzz: ‘Het is echt de voorbereiding van een astronaut’

Vol verwondering staan de leerlingen van groep zeven en acht te kijken hoe de grote spaceshuttle aankomt op het schoolplein. De bus is onderdeel van een educatieprogramma dat is samengesteld door onder meer astronaut André Kuipers. Kinderen leren van alles over de missietraining van een astronaut. Zes weken lang leerden ze over de ruimte. Dit is de grote finale: een reisje door de ruimte.

„Het is belangrijk dat kinderen de ervaring van een astronaut meemaken om te zien hoe bijzonder het is dat we op deze aarde leven”, vindt Beau van Schaik van SpaceBuzz. De kinderen leren onder andere hoe groot een ruimtecapsule is en hoeveel baggage een astronaut mee mag nemen. „Het is echt de voorbereiding van een astronaut. We willen overbrengen wat hun invloed is voor de toekomst van onze planeet en wat ze kunnen betekenen voor de aarde door er nog beter voor te zorgen”, aldus Van Schaik.

Virtual reality

In de bus mogen de kinderen mee op ruimtereis met astronaut André Kuipers, die er ook virtueel bij is. Een kwartier lang nemen ze een kijkje in de ruimte door middel van virtual reality-brillen. Door deze brillen en de bewegende stoelen krijgen de kinderen het gevoel alsof ze echt in de capsule plaats hebben genomen. De reis laat van lancering tot landing de aarde van zijn mooiste kant zien. Tussendoor wordt er uitleg gegeven door Kuipers om de kinderen te informeren over verschillende plekken zoals het regenwoud in Brazilië. Ook wordt er nog even een tussenstop gemaakt op de maan. Dat de kinderen enthousiast zijn is te merken aan de kreten van verbazing, buiten de bus nog goed te horen.

Leren door beleving

Directrice Wendy Steenbeke vertelt dat de school hard heeft gewerkt om een mooi lesprogramma te formuleren. „Samen met de leerkrachten hebben we gekeken hoe we het thema ‘de ruimte in’ zo realistich mogelijk konden overbrengen. De kinderen kunnen op deze wijze leren door beleving. We zijn superblij dat de bus er is. Hoe gaaf is het dat kinderen met een VR-bril de ruimte in kunnen. Zo wordt het levensecht.”

Het enthousiasme van de kinderen is aanstekelijk, vindt Steenbeke. „De kinderen komen echt vol verwondering uit de bus gelopen. Als ik de gezichten van de kinderen zie dan wil ik het straks ook graag nog meemaken.”

