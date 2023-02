Enschedese makelaar discrimineert vrouwelijke klant: ‘Niet bewust, macht der gewoonte’

Tafelten­nis: primeur voor Blauw-Wit, Entac blijft in spoor koploper

Blauw-Wit heeft de eerste overwinning in de tweede divisie binnen. Hilversum 2 werd verslagen. De Almelose ploeg blijft wel hekkensluiter. Een divisie lager was er ook een zege voor Entac, dat daardoor in het spoort blijft van koploper SKF.