Enschedese Marco is grensrechter in de eredivisie ‘Voelt als droom die uitkomt’

ENSCHEDE- Al zo’n drie jaar is Marco Ribbink (25) uit Enschede grensrechter in het betaalde voetbal. De eredivisie halen? Dat leek dit seizoen een brug te ver. Totdat Ribbink maandag zijn aanstelling zag: hij mag zondag vlaggen bij de wedstrijd PEC Zwolle - ADO Den Haag. Een debuut dus. ‘Het wordt mijn eerste wedstrijd met de VAR.’

Marco, hoe bijzonder is dit voor je?

„Heel bijzonder. Hier kijk je als grensrechter enorm naar uit. Na jarenlang hard werken is het gelukt. Het voelt als een droom die uitkomt. Het is het hoogste niveau in Nederland dat je kunt halen. Ik wist dat ik goed bezig was en dat de rapporteurs tevreden waren, maar ik had het dit seizoen niet meer verwacht. Eerder volgend seizoen. In die zin kwam het als verrassing. Net als in 2017, toen ik voor het eerst in de eerste divisie mocht vlaggen. Sinds 2018 zit ik al in de Masterclass, de groep met officials die in het betaalde voetbal actief is, maar vooralsnog bleef het bij eerste divisie-wedstrijden.”

Wat vind je zo leuk aan vlaggen?

„Dat je het voetbal van heel dichtbij kunt beleven in een redelijk anonieme rol. Het zit niet in mijn karakter op de voorgrond te treden, daarom ben ik niet doorgegaan als scheidsrechter. Het vlaggen is meer voor mij weggelegd. Het mooie is dat je als grensrechter overal komt, ik heb al bijna in alle stadions van Nederland op het veld gestaan.”

Is het nog anders vlaggen in coronatijd?

„Ja, ook als official mis je natuurlijk het publiek. Het voelt elke keer weer alsof je een oefenpotje vlagt. Vorige week waren er weer eens supporters bij MVV - Volendam. 450 man ging tekeer toen het vlak voor tijd 2-2 werd. Toen kreeg ik wel even kippenvel. Daarnaast moet je je ook als official voor iedere wedstrijd laten testen. Ik heb dit seizoen al meer dan 40 wattenstaafjes in m’n neus gehad. Inmiddels routine, je raakte er aan gewend.”

Gaan we je in de toekomst vaker zien in de eredivisie?

„Ik hoop het. Maar ik bekijk het stapje voor stapje. Dit debuut is al mooi. Daarna zien we wel verder. Ik focus me nu ook echt op PEC - ADO. Het wordt mijn eerste wedstrijd met de VAR, dat maakt het ook al heel bijzonder.”