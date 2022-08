Enschedese ondernemer zou hennepkwekerij achter in zaak gehad hebben: ‘Contante stortingen zijn van casinowinst’

Politie reageert op wilde verhalen: geen gewonde of neergesto­ken fans van FC Twente in Florence

ENSCHEDE/FLORENCE - Er is volgens de politie en FC Twente geen enkele indicatie dat er donderdag supporters van de club gewond zouden zijn geraakt in Florence na steekpartijen. Dat laat de politie weten via Twitter, als antwoord op tal van berichten die momenteel rondgaan op sociale media en Telegram. Er liggen voor zover bekend ook geen gewonde Twentenaren in het ziekenhuis in Italië.

