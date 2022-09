Enschedese PEC Zwolle-trainer Olivier Amelink had kwaadaardige tumor: ‘Ik leef met Sébastien Haller mee’

met stelling Voor 5 miljoen een soort Papendal in Enschede, maar verhuizing amateur­clubs nog niet rond

Het nieuwe Topsportcentrum van FC Twente op het Diekman gaat de gemeente Enschede 4 à 5 miljoen euro kosten. Dat geld hiervoor is al weggelegd. „Vanwege de gestegen bouwkosten is het krap aan passend”, zegt wethouder Niels van den Berg desgevraagd. Het vertrek van Sportclub Enschede is echter nog een probleem.

21 september