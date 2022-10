Enschedese redder van zeker 1200 Joden krijgt plek in vernieuwd Verzetsmuseum Amsterdam

Leo tast in duister over kapotte straatver­lich­ting in Glane: ‘Waarom worden de lampen niet gerepa­reerd?’

GLANE - Een opengebroken straat is al geen pretje, laat staan dat de straatverlichting ook nog eens defect is. Leo Elfrink trok twee weken geleden aan de bel bij de gemeente over kapotte lantaarns aan de Glanerbrugstraat. Tot op heden zonder resultaat: „Dit leidt tot gevaarlijke situaties.”

29 september