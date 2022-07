Enschedese vluchteling Joseline Mafuta Tana helpt kansarme gezinnen in Afrika

Ondervoede kinderen en vervallen huizen. In Nederland is het bijna niet voor te stellen, in Afrika is het normaal. Toen Joseline Mafuta Tana twintig jaar geleden naar Nederland kwam, was ze dankbaar voor haar veiligheid. Ontsnapt aan oorlogsgeweld bouwde ze haar leven opnieuw op in Nederland. Ze begon met studeren en werkt inmiddels al enkele jaren als verzorgende IG bij de Posten zorgcentrum in Enschede. „Tijdens een pauze op mijn werk ontstond een paar jaar geleden het idee hulpmiddelen te versturen naar Afrika.” De collega’s van Joseline steunden haar idee en kwamen snel in actie: „Toen ik de volgende dag op mijn werk kwam, stonden er dozen bomvol spullen klaar om naar Afrika te versturen.”