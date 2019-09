Enschedese voetballiefhebbers nemen milieuactivisten verzet niet in dank af

Politie slingert scooterrijders op de bon in centrum Enschede

19 september ENSCHEDE - De politie is donderdagavond streng opgetreden tegen scooterrijders in het centrum van Enschede. Zo werd in de Raadhuisstraat tussen het Ei van Ko en het Van Heekplein een onbekend aantal bestuurders van scooters en brommers staande gehouden en bekeurd omdat zij tegen de regels in tussen het winkelend publiek door reden. Daarnaast werden voertuigen ter controle op een eventuele ongeoorloofde maximumsnelheid op een rollerbank gezet.