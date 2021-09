Enschedese voetbaltrainer duikt op als spelersmakelaar in Turkije: ‘Niet zo’n jackpot als wordt gedacht’

Enschedese zakenvrouw Els Denneboom onver­wachts overleden

13 september ENSCHEDE - In haar woning in Boekelo is vorige week vrij onverwachts Els Denneboom-Frank (93) overleden. Ze werd in 1992 uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar, stond tot haar dood midden in het leven en vervulde nog enkele bestuursfuncties.