Enschedese voetbaltrainer Zwiggelaar is door het abrupte vertrek van Kok plots het nieuwe gezicht van De Tubanters 1: ‘Droom die uitkomt’

Hans Zwaanstra registreer­de 466 dagen de Twentse coronacij­fers: ‘Mijn leven werd er door beheerst’

ENSCHEDE - Het beheerste ruim 66 weken lang zijn leven, de cijfers over corona in Twente. 466 dagen achter elkaar zat Enschedeër Hans Zwaanstra stipt om 15.15 uur achter zijn computer om de bestanden over besmettingen van het RIVM te downloaden en de Twentse cijfers eruit te filteren voor Tubantia.nl. Slechts een keer was hij te laat: de dag dat Max Verstappen wereldkampioen werd. „Ik was zo afgeleid dat ik de tijd vergat.”

14 februari