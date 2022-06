Enschedese wethouder zet deur op een kier voor extra sporthal: ‘Er moet iets gebeuren’

ENSCHEDE - Wethouder Niels van den Berg (BBE) zet de deur op een kier voor een nieuwe sporthal. „Het staat niet op papier, maar we kijken creatief naar de mogelijkheden.” Aanleiding is het artikel in De Twentsche Courant Tubantia over de lange wachtlijsten door het gebrek aan geschikte sportruimtes.

35 kinderen willen graag lid worden van basketbalvereniging Amical. Noodgedwongen staan ze op een wachtlijst, omdat er geen ruimte is waar ze training kunnen krijgen. En neem dan die jonge topturners in de dop die moeten uitwijken naar andere steden, omdat ze in Enschede niet meer uren kunnen trainen.

Enschedese sportverenigingen halen vrijwel allemaal hetzelfde punt aan: er zijn te weinig geschikte sporthallen om goed te kunnen sporten.

Krapte

De oorzaak? Het laatste onderzoek naar het aantal beschikbare sportlocaties in Enschede is verouderd. De conclusie van het zes jaar oude rapport, dekt niet meer de lading. Zo wordt er een sporthal die niet meer bestaat meegerekend als ‘beschikbare ruimte’ en wordt er anno 2022 met heel andere berekeningen gewerkt. Daardoor is er geen overschot, maar krapte.

Dat concludeerde ook Björn Schadenberg, van het Mulier Instituut, de instantie die het onderzoek destijds heeft uitgevoerd. „Als ik naar de cijfers kijk, dan is er schaarste.”

Creatief kijken

Het artikel in De Twentsche Courant Tubantia, waarin dit wordt beschreven, is tegen het zere been van D66. De partij vroeg opheldering aan de verantwoordelijke wethouder Niels van den Berg.

‘Is het college van plan om in deze periode nieuwe sporthallen te realiseren?’, is een vraag die D66-raadslid Linsey van der Veen stelde. Want, zegt het raadslid, ‘er is een overduidelijk tekort.’

„In het coalitieakkoord staat niets over het bijbouwen van sporthallen, maar we gaan wel slim en creatief kijken naar de mogelijkheden. We zullen wel iets moeten”, zegt Van den Berg in de actualiteitenraad deze maandagavond. „We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij het Bonhoeffer College van de drie gymzalen zijn, één sporthal kunnen maken.”

Deur op een kier

De gemeente Enschede heeft het Mulier Instituut de opdracht gegeven om opnieuw het aantal binnensportlocaties te inventariseren, volgens de nieuwe berekeningen die er sinds 2020 zijn. Volgens Van den Berg gaat de gemeente ‘sleutelen als het onderzoek is afgerond’.

En daarmee lijkt de wethouder de deur op een kier te zetten voor een extra sporthal. Iets waar de afgelopen jaren niet over gesproken is. Henk Dost, voorzitter van volleybalvereniging Twente’05, is blij met de positieve geluiden die hij hoort.

Positief

„Ik had het niet verwacht. De afgelopen jaren heeft de gemeente Enschede weinig prioriteit gegeven aan binnensportlocaties, maar dit is zeer welkom. De mogelijke samenwerking met het Bonhoeffer College, daar staan wij positief tegenover. Hopelijk komt er meer ruimte voor sporters om te trainen.”

Op dit moment is het Mulier Instituut bezig met een nieuwe inventarisatie van het aantal binnensportlocaties in Enschede. Volgens onderzoeker Björn Schadenberg wordt het nieuwe rapport in september opgeleverd.