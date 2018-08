'Er moet zo snel mogelijk weer bier getapt worden in Vak-P'

Leger des Heils helpt moestuin De Laares in Enschede de droogte door

6:44 ENSCHEDE - De landelijke hype rond moestuinen lijkt wat bedaard, maar in De Laares wordt er drie jaar na opening van de wijkmoestuin nog volop geoogst. Zelfs in de hete en droge zomer van dit jaar komt de groene oase in de wijk niets tekort.