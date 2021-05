Erik ten Hag twintig jaar na de dag waarop Enschede weer even durfde te juichen: ‘De beker gaf wat trots terug’

„Als ik denk aan de bekerfinale, denk ik aan de euforie, het geluk, de sensatie. Het is een prijs die onlosmakelijk is verbonden met de vuurwerkramp. Twintig jaar later ligt de ramp nog steeds gevoelig, het heeft een krater geslagen in de stad en de nasleep is nog voelbaar. Wat ik ook naar vond: niemand had het gedaan. Zonder het belang van voetbal te willen overschatten, gaf de bekerwinst de stad een jaar na de ramp wat trots terug.