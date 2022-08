Escaperoom in een kernreactor? Dit willen Twentse eigenaren met miljoenenpark aan de Rijn

IJssalon Heinink aan de Wethouder Elhorst­straat sluit: in pand zeker 5 jaar geen andere ijszaak

ENSCHEDE - De bekende IJssalon Heinink aan de Wethouder Elhorststraat in Enschede gaat dicht. De salon sluit uiterlijk per 31 januari 2023. De nieuwe eigenaar mag in het pand in elk geval gedurende vijf jaar geen nieuwe ijszaak meer beginnen.

24 augustus