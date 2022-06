Esports Team Twente wint EK League of Legends: ‘Dit is voor ons het hoogst haalbare’

ENSCHEDE/ALICANTE - Esports Team Twente heeft afgelopen zondag in het Spaanse Alicante het Europees studenten kampioenschap, de University Esports Masters, gewonnen. Dit deden ze door studententeams uit Polen, Duitsland en Turkije te verslaan in het populaire computerspel League of Legends.

Ruim twee jaar geleden werd het Esports Team Twente opgericht. Na onder meer het Solar Team (zonnewagen), Green Team (waterstof-auto) en Electric Superbike Twente (elektrische motor) was het Esports Team alweer het zevende studententeam van de Universiteit Twente. Ze hoopten destijds uit te kunnen groeien tot één van de beste gameteams van Nederland. Inmiddels mogen ze zich zelfs Europees kampioen noemen.

Na het winnen van de twee Nederlandse kampioenschappen League of Legends, stond voor Esports Team Twente de volgende uitdaging op het programma: de University Esports Masters. Met meer dan 100 miljoen maandelijkse spelers is League of Legends één van de meest gespeelde games ter wereld.

“In dit spel nemen twee teams van vijf helden, die bestuurd worden door de spelers, het tegen elkaar op. Doel van het spel is om de basis van de tegenstanders kapot te maken. Potten duren 20 tot wel 40 minuten en zijn een constante uitdaging van communicatie, strategie en reactiesnelheid”, vertelt Teun Kok.

Volledig scherm Esports Team Twente wint EK League of Legends © Jennifer Schulze

Spannend toernooi

In de halve finale werd het Turkse ERU Yenilmezler met 2-0 verslagen. In de finale moest het gameteam uit Twente het opnemen tegen ‘aartsrivaal’ Polen, waar vorig jaar nog van verloren werd. De eerste twee wedstrijden tegen de Poolse University of Krakow werden gewonnen, maar de twee daaropvolgende wedstrijden gingen verloren.

,,Na langdurig overleg en een verandering in speelstijl kreeg Esports Team Twente het voor elkaar om de 3-2 binnen te halen voor de winst.” De beloning? ,,Een mooie prijzenpot van 5.000 euro. En we mogen ons het beste League of Legends van heel Europa noemen!”

Manager en speler Finn Tempelaar: ,,Dit is op dit moment het hoogste wat we kunnen halen. Door corona is het WK in China niet mogelijk, maar we zullen er voor strijden om volgend jaar weer te winnen en ons daarvoor te kwalificeren. In de tussentijd gaan we verder met trainen om in nog betere vorm te zijn dan dit jaar.”

