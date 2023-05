Even binnen kijken: deze Jumbo in Enschede onderging een flinke metamorfose

Examenvraag van de dag Hersenkra­ker: weet jij het antwoord op deze examen­vraag Wiskunde (vmbo)?

Met de zomervakantie in aantocht was het vroeger puzzelen met geld. Hoeveel Franse francs krijg ik voor tien gulden en wat doet de Duitse mark? Een beetje whizzkid legt tegenwoordig cryptomunten op tafel. De leerlingen op het vmbo deden vandaag hun duit in het zakje tijdens het examen Wiskunde.