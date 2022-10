Ex-militair ontloopt gevangenisstraf voor het lekken van informatie naar zware criminelen

V. deelde vertrouwelijke politie-informatie met een groep zware criminelen in ruil voor cocaïne. Toen hij niet meer kon leveren, werden hij en zijn gezin zwaar bedreigd. Ruim twee weken geleden meldde V. zich onder strenge beveiliging bij de rechtbank in Arnhem.

Over schouder kijken

Er gaat geen dag voorbij dat V. (39) niet over zijn schouder kijkt, of de auto waarin hij rijdt van top tot teen scant op de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Ook worden en hij en zijn gezin 24 uur per dag bewaakt. Die dreiging komt uit het criminele milieu en heeft alles te maken met de rol die de ex-militair uit Oost-Nederland heeft gespeeld. Hij zit in een getuigenbeschermingsprogramma en zijn woonplaats wordt angstvallig geheim gehouden.

Encrochat

Dat hij uiteindelijk in het verdachtenbankje terechtkwam, heeft alles te maken met het kraken van de versleutelde berichtendienst Encrochat. In juli 2020 bracht justitie naar buiten dat ze er in geslaagd was de beveiligde telefoons van Encrochat te kraken.

De politie kon in de maanden daarvoor meelezen met twintig miljoen chatberichten tussen criminelen. Er werden meer dan honderd verdachten opgepakt en verschillende liquidaties, ontvoeringen en martelingen voorkomen. V. komt in beeld als de politie een onderzoek begint onder de naam ‘26Boosman’. De recherche ziet dat een groep verdachten van grootschalige cocaïnesmokkel en wapenhandel via Encrochat contact heeft met naar later blijkt V. een KMAR-lid.

Geen namen genoemd

De militaire kamer kon volgens eigen zeggen niet volstaan met een schuldigverklaring zonder strafoplegging, zoals de raadsvrouw van V. had bepleit. V. heeft meegewerkt aan het onderzoek en heeft ook op de zitting twee weken geleden de feiten bekend. Namen van de criminelen waar hij mee te maken had, heeft hij bij de politie en op zitting nooit genoemd. Die werden hem pas duidelijk, nadat hij was gearresteerd.