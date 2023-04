Failliete huurmakelaar uit Enschede is spaargeld en huis kwijt, gezin gaat door diep dal: ‘We hebben niets meer’

De gevel van het kantoor aan de Haaksbergerstraat in Enschede is maagdelijk wit. De grote letters ‘Deniz Living’ zijn weg. De kantoorruimte is te huur. Binnen zit de failliete verhuurmakelaar Uzeyir Deniz verslagen achter het bureau. Met zijn zoon vertelt hij over de ondergang van zijn bedrijf. „Er was geen uitweg meer voor ons.”