FC Twente en supporters halen met t-shirts geld op voor personeel MST

Aan de Enschedese Suma­trastraat voltrok zich vlak voor de bevrijding een drama

10:46 Het huis staat er nog, maar het weet van niets. Ook de buurvrouw van even verderop heeft geen idee. „Iets met de oorlog toch?”, zegt Annie Stijckel als ik het haar vraag. Sinds eind jaren ’70 woont ze al in de straat. Dat er mensen zijn vermoord, heeft ze vaag wel eens horen vertellen. Lang geleden, toen het huis nog niet verdeeld was onder de studenten die er nu op alle verdiepingen wonen.