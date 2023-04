FC Twente kan niet profiteren van puntenverlies AZ op bezoek bij Excelsior

Open Huizendag Deze huizen staan te koop in Twente en de Achterhoek voor 3,5 ton: 'Waar vind je nog een vrijstaand huis als dit?’

Een appartement in Almelo, een rijwoning in de Bornsche Maten of een vrijstaand, levensloopbestendig huis in Neede. Wie een budget van 350.000 euro heeft, kan er in Twente en de Achterhoek letterlijk alle kanten mee op. We gaan op huizenjacht, tijdens de NVM Open Huizendag.